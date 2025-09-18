Puntaje de crédito en Estados Unidos: lo que nunca te dijeron sobre cómo se calcula

Suscríbete a nuestros canales

El puntaje de crédito en Estados Unidos se ha convertido en un factor determinante para acceder a préstamos, alquilar viviendas e incluso reducir primas de seguros.

Según el portal oficial del Gobierno de Estados Unidos en español, USA Gov, este número refleja el comportamiento financiero de cada persona y muestra a prestamistas y bancos qué tan probable es que un cliente cumpla con sus pagos.

Un puntaje de crédito puede ir de 300 a 850 puntos. Mientras más alta sea la calificación, más ventajas obtiene el consumidor, como facilidades para comprar una casa, financiar un vehículo o abrir nuevas líneas de crédito.

Cómo se calcula el puntaje de crédito

De acuerdo con USA Gov, los puntajes de crédito se calculan a partir de los informes elaborados por las tres agencias principales de información crediticia: Equifax, Experian y TransUnion. Los factores que más pesan en la calificación incluyen:

Historial de pagos puntuales o retrasados.

Cantidad de deudas pendientes.

Antigüedad del historial crediticio.

Solicitudes de nuevas cuentas de crédito.

Variedad de productos financieros, como hipotecas, tarjetas de crédito o préstamos para autos.

Los prestamistas revisan esta información para decidir si aprueban un crédito, qué intereses cobrar y cuáles serán las condiciones del préstamo.

Cómo revisar y mejorar el puntaje

El Gobierno explica que hay varias formas de conocer el puntaje crediticio. Puede consultarse en estados de cuenta bancarios, mediante asesores de crédito, con servicios especializados o directamente a través de las agencias Equifax, Experian o TransUnion.

Además, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ofrece orientación sobre cómo revisar y entender el puntaje.

Para mejorar o mantener una buena calificación, USA Gov recomienda:

Pagar las deudas y préstamos a tiempo.

Mantener bajos los saldos en las tarjetas de crédito.

Conservar un historial crediticio de largo plazo.

Revisar periódicamente el informe de crédito y corregir errores.

Un puntaje alto no solo abre puertas a mejores oportunidades financieras, también refleja un manejo responsable de las obligaciones económicas, lo que genera confianza en bancos y prestamistas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube