Asesoría financiera gratis en Nueva York: esta biblioteca ofrece un servicio en línea que te ayuda con dinero y crédito

El Centro de Negocios Thomas Yoseloff, a través de la página oficial de The New York Public Library (NYPL), ofrece servicios de asesoramiento financiero, crediticio y de Medicare gratuitos y en línea. Esta iniciativa está diseñada para ayudar a las personas a gestionar sus finanzas y conocer sus opciones de salud.

El Centro de Negocios Thomas Yoseloff, parte de NYPL, brinda un programa de apoyo financiero personalizado que cubre desde la administración del dinero hasta la planificación para la jubilación. A su vez, se ofrece asesoría especializada en Medicare para aclarar dudas sobre cobertura, costos y planes de medicamentos recetados.

Estos servicios se realizan en línea y son accesibles a quienes se registran para las sesiones. El próximo evento de estas asesorías se realizará el lunes 1 de septiembre de 2025, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Servicios financieros personalizados en NYPL

A través del programa de asesoría financiera del Centro de Negocios Thomas Yoseloff, se ofrecen sesiones individualizadas para ayudar a los usuarios a mejorar su crédito, manejar deudas, administrar presupuestos y planificar su futuro económico.

Estas sesiones son conducidas por el Cuerpo de Asesoría Financiera (FCC) de la Sociedad de Servicio Comunitario y están destinadas a proveer recursos prácticos para superar crisis financieras y alcanzar metas.

Además de la asesoría, NYPL cuenta con bases de datos financieras y materiales educativos para complementar el aprendizaje.

Asesoría de Medicare y apoyo en salud

El programa también incluye orientación sobre Medicare proporcionada conjuntamente con el Departamento para la Tercera Edad de la Ciudad de Nueva York, a través de HIICAP.

Los expertos atienden preguntas sobre inscripción, cobertura médica, planes de medicamentos y costos asociados, facilitando así una mejor toma de decisiones para las personas que requieren o están considerando este seguro de salud. Se ofrecen, asimismo, servicios de interpretación en lengua de señas americana y subtítulos en tiempo real bajo solicitud, para garantizar la accesibilidad.

El próximo evento de estas asesorías se realizará el lunes 1 de septiembre de 2025, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., en formato virtual. Quienes deseen participar deben inscribirse para recibir los detalles de acceso.

