Una línea telefónica de asesoría legal se activa en Illinois: beneficia a esta comunidad

El gobernador JB Pritzker anunció esta semana que Illinois lanzará una guía de recursos y una línea directa, llamadas Illinois Pride Connect, que ayudarán a los residentes de la comunidad LGBTQ+.

A partir del lunes, la línea de asesoría legal está disponible tanto para hispanohablantes como para angloparlantes.

Las personas que llamen a la línea podrán recibir ayuda con temas como acceso a la atención médica, documentos de identidad, vivienda, seguridad y beneficios gubernamentales como Medicaid y el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP).

Los asesores de la línea ofrecerán orientación específica y referirán a las personas que llamen a sus socios legales.

La línea directa se lanzó en un programa piloto a principios de mes, pero Pritzker la anunció oficialmente el jueves pasado.

“Para poder ir a la ofensiva y no estar en la defensiva, eso es lo que me encanta de este estado”, comentó Pritzker.

“Juntos estamos combatiendo la ignorancia con información. Estamos combatiendo la crueldad con compasión”, añadió.

¿Cuánto ha invertido Illinois en esta línea telefónica de asesoría legal para personas LGBTQ+?

El estado de Illinois ha invertido $250.000 para lanzar esta línea de ayuda, un proyecto colaborativo que involucra al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Illinois (IDHS) y a organizaciones como el Consejo Legal para la Justicia en Salud, Equality Illinois y Life Is Work.

El estado sólo financiará el proyecto hasta el próximo verano, pero sus socios tienen la intención de asegurar financiamiento privado para que la línea continúe operando, reseña Chicago Sun Times.

La directora ejecutiva del Consejo Legal para la Justicia en Salud, Julie Justicz, informó que muchos residentes del sur del estado llamaron durante el período de prueba en busca de recursos.

La línea de ayuda está dirigida a los residentes de Illinois, pero los residentes de otros estados pueden llamar para que los pongan en contacto con recursos.

En su sitio web, la organización lo explica así: "Estamos aquí para ayudar si eres una persona LGBTQIA+ (o un familiar o amigo preocupado) y enfrentas problemas legales que afectan tu salud, seguridad o acceso a atención".

