¡Alerta sanitaria en EEUU! Retiran del mercado una popular golosina que podría enfermarte: así puedes identificarla

Autoridades sanitarias y distribuidores confirmaron el retiro del mercado de varios productos alimenticios vendidos en Estados Unidos por riesgo de contaminación con moho.

Según información publicada por Fox, la empresa JM Smucker Co. emitió la alerta tras detectar irregularidades en lotes específicos distribuidos en tiendas del país.

Retiro del mercado afecta productos con fechas entre agosto y septiembre

Aunque no se ha confirmado qué estados recibieron los productos, las fechas de caducidad van del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2025.

La empresa aseguró que ningún otro artículo de su portafolio presenta problemas similares, y pidió a los consumidores revisar sus compras recientes.

Además, se recomienda no consumir los productos afectados, ya que el moho puede generar micotoxinas peligrosas para la salud, según advierte la FDA.

¿Qué producto fue retirado y por qué?

La incógnita se aclara: el producto retirado es el Hostess Chocolate Ding Dong, en sus presentaciones individual, multipack y familiar.

El riesgo detectado es la posible presencia de moho, lo que podría causar reacciones adversas como náuseas, vómitos o diarrea.

Expertos señalan que eliminar el moho visible no garantiza seguridad, ya que pueden quedar toxinas invisibles en el alimento.

Los consumidores deben revisar los códigos UPC y fechas de vencimiento antes de consumir productos similares adquiridos recientemente.

En caso de coincidencia, se recomienda desechar el producto o devolverlo al punto de compra para obtener un reembolso.

