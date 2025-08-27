Bachillerato productivo: conoce cómo graduarte y obtener doble certificación en el INCES

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) abre las inscripciones para su Bachillerato Productivo.

Este, consiste en cursar estudios para obtener doble certificado, el título de bachiller y una certificación técnica profesional, que es ideal para el futuro laboral de los bachilleres.

En este nuevo sistema del Inces, podrán participar personas mayores de 15 años que lleven al menos un año fuera del sistema educativo tradicional.

¿Cómo funciona?

Este programa es único porque combina las materias regulares del bachillerato con formación práctica en áreas laborales.

Al graduarte, tendrás tu título de bachiller (avalado por el Ministerio de Educación) y un certificado que demuestra tus habilidades técnicas.

Horarios flexibles: Diurno, nocturno y fines de semana.

Disponibilidad: En los liceos INCES de los 24 estados del país.

Duración: Máximo 3 años, dependiendo de tu último año escolar aprobado.

Requisitos para inscribirte:

Tener 15 años o más.

Cédula de identidad y partida de nacimiento (original y copia).

Constancia de aprobación del 6to grado y notas certificadas.

Dos fotos tipo carnet.

Haber estado un año o más sin estudiar.



Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de septiembre



Para empezar tu proceso, regístrate en el siguiente enlace: https://pbp.inces.gob.ve y luego acude a la sede del INCES más cercana a tu domicilio.

