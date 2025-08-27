Oportunidad de inversión en Venezuela: ¿el metro cuadrado más barato de Latinoamérica?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González Travieso, aseguró que el metro cuadrado en Venezuela es el más barato de América Latina.

De acuerdo al dirigente gremial, esto representa oportunidades de inversión en el sector, especialmente en el área residencial, así lo dio a conocer durante un evento en República Dominicana

“Puede estar (el metro cuadrado) por debajo del promedio hasta cerca del 50% de lo que se vende en Latinoamérica. Obviamente, hay proyectos que se venden en el orden de los $ 3.500”, expresó.

De igual manera, destacó la potencialidad de Venezuela para la construcción de infraestructura hotelera de avanzada, por lo que se necesita mayor seguridad para las inversiones y estímulos fiscales.

