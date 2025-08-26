Saime difunde alerta para usuarios: así es el nuevo método de cobro que aplican los estafadores

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime) difundió una alerta para los usuarios sobre un nuevo método fraudulento.

“¡Atención, usuarios! Desde el Saime les alertamos que NO solicitamos pagos por teléfono o WhatsApp. Cualquier pedido de dinero por estos medios es un fraude”, indicó el ente identificador, en sus redes sociales.

Insistió en que ningún funcionario del Saime realiza llamadas telefónicas o envía mensajes por WhatsApp solicitando pago móvil o transferencia.

Agregó que el único canal oficial para verificar información sobre el ente identificador es www.saime.gob.ve.

Recomendaciones para los usuarios

Verifica que los correos recibidos por parte del Saume sean auténticos.

Verifica que la dirección termine gob.ve.

gob.ve. No compartas tu información personal ni realices pagos fuera de las entidades autorizadas como el Banco de Venezuela, Tarjetas de Crédito de bancos nacionales y Bancamiga.

“Te recordamos que cada trámite es personal e intransferible”, indicó el organismo.