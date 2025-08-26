Delito

Saime difunde alerta para usuarios: así es el nuevo método de cobro que aplican los estafadores

El ente identificador brindó recomendaciones a los ciudadanos

Por Genesis Carrillo
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 07:11 pm

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime) difundió una alerta para los usuarios sobre un nuevo método fraudulento. 

“¡Atención, usuarios! Desde el Saime les alertamos que NO solicitamos pagos por teléfono o WhatsApp. Cualquier pedido de dinero por estos medios es un fraude”, indicó el ente identificador, en sus redes sociales. 

Insistió en que ningún funcionario del Saime realiza llamadas telefónicas o envía mensajes por WhatsApp solicitando pago móvil o transferencia. 

Agregó que el único canal oficial para verificar información sobre el ente identificador es www.saime.gob.ve.

Recomendaciones para los usuarios

  • Verifica que los correos recibidos por parte del Saume sean auténticos.
  • Verifica que la dirección termine gob.ve.
  • No compartas tu información personal ni realices pagos fuera de las entidades autorizadas como el Banco de Venezuela, Tarjetas de Crédito de bancos nacionales y Bancamiga. 
  • “Te recordamos que cada trámite es personal e intransferible”, indicó el organismo.

 

 

