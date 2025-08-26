No te quedes sin tus documentos: jornada de trámites para cédulas y partidas de nacimiento en Petare este 27 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 27 de agosto, el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Sucre (CMDNNA) en el estado Miranda tendrá una jornada de trámites para cédulas y partidas de nacimiento en la parroquia Petare.

Según se pudo conocer, el operativo se efectuará desde las 11:00 de la mañana en la comunidad de El Nazareno, calle principal Canaima.

¿Qué ofrece la jornada?

El CMDNNA ofrece apoyo para la gestión de citas en el portal web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y la recepción de actas de nacimiento del municipio para la gestión de sus copias certificadas.

Entre los requisitos figuran los siguientes:

Copia de la partida de nacimiento.

Teléfono inteligente.

Copia de la cédula de identidad.

Correo electrónico.

La actividad forma parte del plan "Mi derecho fundamental a la identidad", que lleva a cabo el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

