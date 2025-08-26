Cashea tiene vacantes de empleo: conoce en cuáles estados

La empresa de financiamiento por cuotas, Cashea, anunció que tiene vacantes de empleos disponibles en los estados Carabobo y Zulia. Así lo detallaron a través de su cuenta en TikTok, somoscashea.
Las vacantes abiertas en las ciudades de Puerto Cabello y Maracaibo, son para los cargos de embajadores de tienda.
Requisitos mínimos
- Mayor de edad
- Bachiller
- Proactivo y responsable
- Disponibilidad fines de semana
Responsabilidades del cargo
- Representar a Cashea
- Asistir a usuarios y comercios sobre cualquier duda con la aplicación
Quienes estén interesados en aplicar para las vacantes, deben ingresar al este LINK
También puede visitar nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube