Cashea tiene vacantes de empleo: conoce en cuáles estados

La empresa de financiamiento por cuotas, Cashea, anunció que tiene vacantes de empleos disponibles en los estados Carabobo y Zulia. Así lo detallaron a través de su cuenta en TikTok, somoscashea.

Las vacantes abiertas en las ciudades de Puerto Cabello y Maracaibo, son para los cargos de embajadores de tienda.

Requisitos mínimos

Mayor de edad

Bachiller

Proactivo y responsable

Disponibilidad fines de semana

Responsabilidades del cargo

Representar a Cashea

Asistir a usuarios y comercios sobre cualquier duda con la aplicación

Quienes estén interesados en aplicar para las vacantes, deben ingresar al este LINK

