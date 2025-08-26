Oportunidad

Cashea tiene vacantes de empleo: conoce en cuáles estados

Por 2001

La empresa de financiamiento por cuotas, Cashea, anunció que tiene vacantes de empleos disponibles en los estados Carabobo y Zulia. Así lo detallaron a través de su cuenta en TikTok, somoscashea.

Las vacantes abiertas en las ciudades de Puerto Cabello y Maracaibo, son para los cargos de embajadores de tienda.

Requisitos mínimos

  • Mayor de edad
  • Bachiller
  • Proactivo y responsable
  • Disponibilidad fines de semana

Responsabilidades del cargo 

  • Representar a Cashea
  • Asistir a usuarios y comercios sobre cualquier duda con la aplicación

Quienes estén interesados en aplicar para las vacantes, deben ingresar al este LINK

Martes 26 de Agosto - 2025
