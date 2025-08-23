Inicial flexible de Cashea: así puede elegir cuánto abonar según su nivel en el club

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma financiera venezolana Cashea anunció una nueva función que permite a sus usuarios definir cuánto desean abonar inicialmente al momento de comprar.

Esta actualización busca ofrecer mayor autonomía en el proceso de financiamiento, tanto en comercios generales como en aliados seleccionados, según informó la empresa.

Inicial flexible: así funciona la nueva opción de Cashea

Al realizar una compra, el sistema despliega una pantalla con varias alternativas para seleccionar el monto inicial a pagar.

El usuario puede elegir entre porcentajes sugeridos (50 %, 60 %, 74 % o 79,9 %) o ingresar manualmente el monto que mejor se ajuste a su presupuesto.

Además, el sistema permite definir cuánto se pagará hoy, según el nivel que tenga el usuario en el Club Cashea Más.

¿Cuánto se puede abonar según el nivel en Cashea Más?

La plataforma establece mínimos de pago inicial según el nivel del usuario en su programa de fidelidad:

Nivel 1: mínimo del 60 % en comercios generales

Nivel 2: mínimo del 50 % en comercios generales

Nivel 3: mínimo del 40 % en comercios generales y desde 30 % en aliados seleccionados

Nivel 4: mínimo del 40 % en comercios generales y desde 25 % en aliados seleccionados

Nivel 5 y 6: mínimo del 40 % en comercios generales y desde 20 % en aliados seleccionados

Esta segmentación permite adaptar el financiamiento a distintos perfiles de consumo y fidelidad dentro de la plataforma.

