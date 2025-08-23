Este banco lanza jornada de apertura de cuentas para menores: conoce las oficinas y recaudos

El Banco Mercantil anunció la extensión de su jornada especial para facilitar la apertura de cuentas para menores entre el 25 y el 29 de agosto.
La entidad confirmó a través de su cuenta en Instagram que esta iniciativa busca ampliar el acceso bancario a niños y adolescentes en distintas regiones del país.
Apertura de cuentas para menores: aquí las agencias y horarios
Durante esta jornada, Mercantil atenderá en oficinas ubicadas en:
- Sambil: San Cristobal, Valencia, Barquisimeto Maracaibo
- Caracas: Sabana Grande, Centro Comercial Mileniu, Chuao
- Altos Mirandinos: La Cascada
- Maracay: Las Delicia
- Valencia: El Recreo
- Porlamar: Terranova
- Mérida
- Cumaná
Además, los centros comerciales ofrecerán atención de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., mientras que las demás oficinas trabajarán de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.
La jornada permitirá abrir cuentas bancarias por primera vez a menores de edad, siempre que se presenten los documentos requeridos por la entidad.
Además si ya tiene esta cuenta pero aún mantiene la tarjeta maestro, podrán cambiar a la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil.
Mercantil recomienda verificar los requisitos antes de acudir, para agilizar el trámite y evitar contratiempos durante la jornada.
Recaudos exigidos para representantes y menores
Del menor se solicita cédula de identidad y partida de nacimiento vigente, legible y en buen estado.
El representante debe presentar cédula de identidad, constancia de trabajo y RIF actualizado.
Si actúa como representante legal, debe consignar autorización judicial emitida por tribunal de menores.
