Este banco lanza jornada de apertura de cuentas para menores: conoce las oficinas y recaudos

El horario de atención para la jornada de apertura de cuentas para menores varía según la ubicación de las agencias habilitadas.

 

Por Rosa León
Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 01:15 pm

El Banco Mercantil anunció la extensión de su jornada especial para facilitar la apertura de cuentas para menores entre el 25 y el 29 de agosto.

La entidad confirmó a través de su cuenta en Instagram que esta iniciativa busca ampliar el acceso bancario a niños y adolescentes en distintas regiones del país.

Apertura de cuentas para menores: aquí las agencias y horarios

Durante esta jornada, Mercantil atenderá en oficinas ubicadas en:

  • Sambil: San Cristobal, Valencia, Barquisimeto Maracaibo
  • Caracas: Sabana Grande, Centro Comercial Mileniu, Chuao
  • Altos Mirandinos: La Cascada
  • Maracay: Las Delicia
  • Valencia: El Recreo
  • Porlamar: Terranova
  • Mérida
  • Cumaná

Además, los centros comerciales ofrecerán atención de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., mientras que las demás oficinas trabajarán de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.

La jornada permitirá abrir cuentas bancarias por primera vez a menores de edad, siempre que se presenten los documentos requeridos por la entidad.

Además si ya tiene esta cuenta pero aún mantiene la tarjeta maestro, podrán cambiar a la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil.

Mercantil recomienda verificar los requisitos antes de acudir, para agilizar el trámite y evitar contratiempos durante la jornada.

Recaudos exigidos para representantes y menores

Del menor se solicita cédula de identidad y partida de nacimiento vigente, legible y en buen estado.

El representante debe presentar cédula de identidad, constancia de trabajo y RIF actualizado.

Si actúa como representante legal, debe consignar autorización judicial emitida por tribunal de menores.

