Este banco lanza jornada de apertura de cuentas para menores: conoce las oficinas y recaudos

El Banco Mercantil anunció la extensión de su jornada especial para facilitar la apertura de cuentas para menores entre el 25 y el 29 de agosto.

La entidad confirmó a través de su cuenta en Instagram que esta iniciativa busca ampliar el acceso bancario a niños y adolescentes en distintas regiones del país.

Apertura de cuentas para menores: aquí las agencias y horarios

Durante esta jornada, Mercantil atenderá en oficinas ubicadas en:

Sambil: San Cristobal, Valencia, Barquisimeto Maracaibo

Caracas: Sabana Grande, Centro Comercial Mileniu, Chuao

Altos Mirandinos: La Cascada

Maracay: Las Delicia

Valencia: El Recreo

Porlamar: Terranova

Mérida

Cumaná

Además, los centros comerciales ofrecerán atención de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., mientras que las demás oficinas trabajarán de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.

La jornada permitirá abrir cuentas bancarias por primera vez a menores de edad, siempre que se presenten los documentos requeridos por la entidad.

Además si ya tiene esta cuenta pero aún mantiene la tarjeta maestro, podrán cambiar a la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil.

Mercantil recomienda verificar los requisitos antes de acudir, para agilizar el trámite y evitar contratiempos durante la jornada.

Recaudos exigidos para representantes y menores

Del menor se solicita cédula de identidad y partida de nacimiento vigente, legible y en buen estado.

El representante debe presentar cédula de identidad, constancia de trabajo y RIF actualizado.

Si actúa como representante legal, debe consignar autorización judicial emitida por tribunal de menores.

