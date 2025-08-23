¡Atención! Estos son los bonos que el Sistema Patria aún no ha pagado en agosto

Suscríbete a nuestros canales

En los próximos días y de acuerdo con el reporte mensual del Sistema Patria y sus canales aliados, está prevista la asignación de una serie de bonos.

Estos estipendios son entregados por el Gobierno Nacional a través de la plataforma virtual del Sistema Patria y el monedero digital.

¿Cuáles son los bonos y montos que entregará Patria?

Entre los beneficios sociales a la espera de asignación de manera gradual y progresiva a cada uno de los usuarios figuran:

Bono Cultores Populares: Se estima que supere los 6.000 bolívares. Durante julio se pagó por 5.400,00 bolívares.

Bono Cuadrante de Paz: Podría superar los 9.800 bolívares. En julio, el Sistema Patria lo asignó por 9.000 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación (Empleados públicos): Se estima pago superior a los 15.000 bolívares; a finales de julio se asignó por un monto de 14.640 bolívares.

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero

¿Cómo activar los pagos en el monedero del Sistema Patria?

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, una vez notificado de la asignación.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

¿Qué bonos ha pagado la Plataforma Patria durante agosto?

Bono Único Familiar: de 1.890 bolívares el 4 de agosto 100% Amor Mayor: de 130 bolívares el 7 de agosto Beca Universitaria: de 708,80 bolívares el 8 de agosto Corresponsabilidad y Formación: de 15.000 bolívares el 12 de agosto Ingreso de Guerra Económica: de 16.080 bolívares el 14 de agosto. Somos Venezuela: de 708,80 bolívares el 18 de agosto. Ingreso de Guerra Económica: de 15.008 bolívares el 18 de agosto. Beca Enseñanza Media: de 472,50 bolívares el 20 de agosto. Ingreso de Guerra Económica: de 6.700,00 bolívares el 21 de agosto.

