¡Con aumento! Sistema patria inicia pago de bono este 20 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 20 de agosto, el Sistema Patria inició la entrega de un nuevo bono dirigido a un grupo específico de la población venezolana.

La asignación se realiza de forma directa y progresiva a través de la plataforma digital, según información publicada por Canal Patria en Telegram.

Sistema Patria inicia la entrega de bono este 20 de agosto

El beneficio está destinado a jóvenes inscritos en el sistema público de educación media, como parte de las políticas de apoyo académico impulsadas por el Ejecutivo nacional.

Además, la entrega se realiza directamente en la billetera digital de cada usuario registrado, lo que garantiza rapidez y transparencia en la distribución del estipendio.

El bono entregado corresponde al programa Beca Enseñanza Media, dirigido a estudiantes activos del sistema público de educación secundaria en Venezuela.

El monto asignado por el Sistema Patria es de 472,50 bolívares, cifra que se acredita automáticamente en la cuenta del beneficiario una vez validado el registro.

Estos son los pasos para registrarse en el programa Beca Enseñanza Media:

Inicia sesión en Plataforma Patria con tu usuario y contraseña.

Al entrar a tu cuenta selecciona “Perfil” y busca la opción “Laboral”. Haz clic en “Actualizar”.

Luego se despliega un menú que te indica “datos laborales”, allí debes seleccionar “Bachillerato”.

En la pregunta “¿Trabajas actualmente?”, debes responder “NO”.

Plataforma Patria te preguntará tu “Condición actual”, debes seleccionar “Estudiando”. Luego, haz clic en “Actualizar” y ya quedarás registrado en el beneficio.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube