Documento de viaje: lo que deben saber los venezolanos en Brasil antes de embarcar rumbo a Venezuela

Ciudadanos venezolanos que residen en Brasil y necesitan regresar a Venezuela sin pasaporte válido pueden solicitar el siguiente documento de viaje.

Este trámite consular permite cumplir con los requisitos migratorios exigidos por las autoridades aeroportuarias, según la información compartida por la embajada de Venezuela en Brasil.

En tal sentido, la embajada venezolana confirmó que el documento está disponible para quienes hayan extraviado, deteriorado o perdido su pasaporte, así como para quienes lo tengan vencido o hayan sido víctimas de robo.

Aunque no sustituye el pasaporte, facilita el embarque en vuelos con destino final a la República Bolivariana de Venezuela.

Cómo solicitar el documento de viaje y requisitos específicos

Para iniciar el trámite, los interesados deben enviar un correo electrónico a enví[email protected] con al menos siete días hábiles de anticipación.

En el asunto deben escribir “documento de viaje” y adjuntar los siguientes recaudos:

Copia de la cédula de identidad venezolana. En el caso de menores sin cédula, se acepta el acta de nacimiento.

Copia del pasaporte. Si no se dispone del documento, debe incluirse la denuncia policial por extravío, hurto o robo.

Copia del pasaje aéreo con destino final a Venezuela.

Fotografía reciente tamaño carnet, a color, de frente, con fondo claro y sin lentes.

Comprobante del depósito bancario por el arancel consular equivalente a US$60, calculado según la tasa de cambio del día. La oficina consular indicará el monto exacto al momento de presentar los recaudos.

El trámite consular permite obtener un salvoconducto digital o presencial

Este instrumento funciona como salvoconducto y el solicitante puede recibirlo por correo electrónico en formato digital con firma electrónica verificable o retirarlo personalmente en la embajada ubicada en Brasilia.

No obstante, si el itinerario incluye escalas en otros países, se recomienda consultar previamente con las aerolíneas. El documento no permite realizar migración en terceros países, por lo que el trayecto debe estar diseñado para llegar directamente a Venezuela.

Embajada agiliza retorno seguro de venezolanos en situación documental irregular

Este mecanismo consular busca atender casos urgentes y facilitar el retorno de ciudadanos que enfrentan dificultades con su documentación. La embajada ofrece orientación directa y garantiza un proceso transparente, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Además, el documento de viaje representa una solución práctica para quienes no pueden renovar su pasaporte en el corto plazo.

