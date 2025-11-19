¿Cuál es la infusión natural que combate el insomnio? Esto dicen los expertos

Suscríbete a nuestros canales

El estrés es una de las causas más comunes por la cual el sistema nervioso se altera y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos afecta la calidad del sueño, dado que, el sistema cerebral tampoco descansa.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, la mala alimentación también influye en la calidad del sueño, dado que, el organismo se debilita y descontrola, por ello, la persona logra conciliar el sueño.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para combatir el insomnio, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de toronjil es ideal para lograr lo antes mencionado, gracias a las propiedades relajantes que contiene, según Tua Saúde.

¿Cómo debes ingerir la infusión natural?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de té de toronjil una hora antes de irse a dormir, con la finalidad de que el referido líquido haga efecto durante el proceso de conciliar el sueño.

Cabe destacar, que si el insomnio es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el insomnio la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

