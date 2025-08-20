Florida activa la nueva ley SB 112: qué establece y cuáles son sus beneficios

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Florida, implementan una nueva ley para proteger a las comunidades vulnerables. En especial, en un en un estado con lugares que suelen atraer a los niños.

De acuerdo con La Nación, la ley busca ofrecer una respuesta más rápida y eficaz por parte de los organismos de seguridad ante cualquier situación de riesgo.

¿Qué establece la nueva ley de Florida?

La legislación, llamada “Alerta de Espectro”, ya está en vigor desde el 1 de julio de 2025.

Esta nueva norma, apoyada por el gobernador Ron DeSantis, establece un sistema de alertas en teléfonos celulares similar a la Alerta AMBER, y además exige entrenamientos especializados para la policía y el personal de emergencias.

El autismo, que afecta a 1 de cada 36 niños en Estados Unidos, requiere protocolos claros, y esta ley es un paso importante para la protección de esta comunidad vulnerable.

¿Cómo funciona la Ley "Alerta de Espectro"?

Oficialmente conocida como SB 112, activa un sistema de alerta telefónica similar a las ya existentes para casos de niños secuestrados.

Cuando una persona con autismo desaparece, la alerta se emite para que la comunidad sepa la situación.

Además de la alerta, la ley establece que los agentes de policía y el personal de emergencia deben recibir una formación especializada para saber cómo interactuar con personas con autismo.

Esto ayuda a prevenir malentendidos y a garantizar que el rescate sea lo más seguro posible.

¿Qué pasa con los castigos corporales en las escuelas de Florida?

A pesar de la ley sobre el autismo, el gobernador DeSantis firmó otra normativa polémica que entró en vigor con el nuevo ciclo escolar.

La ley HB 1255 permite que las escuelas usen castigos corporales contra los estudiantes que cometan ciertas faltas. Sin embargo, hay condiciones: el castigo solo se puede aplicar si los padres dan su consentimiento previo.

Además, debe haber más de un adulto presente durante la sanción para asegurar que no haya abusos.

La ley no se aplica de manera uniforme en todo el estado; algunos condados, como Brevard, la prohíben por sus propias políticas.

Según el canal WFTV9, la normativa fue una respuesta a un caso de un estudiante de la Universidad de Florida que fue golpeado sin permiso de sus padres.

