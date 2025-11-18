Atención: ¿Cómo solicitar materiales de construcción a través de la Plataforma Patria?

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional ha simplificado el mecanismo para que los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) puedan solicitar materiales de construcción esenciales para sus hogares.

Este proceso se gestiona íntegramente a través de la Plataforma Patria y la aplicación VenApp, utilizando la sección de atención social conocida como Línea 58.

Requisitos Previos y Verificación de Perfil

Antes de iniciar la solicitud, es fundamental que el usuario cumpla con las condiciones de registro en los sistemas estatales:

El solicitante debe estar afiliado al sistema Patria y ser un beneficiario reconocido de la GMVV.

Es indispensable que el perfil del usuario en la Plataforma Patria esté completamente verificado y actualizado, ya que los programas sociales están dirigidos a este grupo poblacional.

Instalar la aplicación VenApp en el dispositivo móvil (disponible para iOS y Android).

Abrir la aplicación y dirigirse a la sección identificada como "Línea 58".

Seleccionar la opción para crear un nuevo reporte o solicitud dentro de Línea 58.

Suministrar los datos completos y correctos del solicitante (afiliado a Patria).

Incluir fotos de respaldo que muestren la condición actual de la vivienda o el avance de la obra.

Proceso de Solicitud

La gestión de la solicitud se realiza de forma digital a través de la aplicación VenApp.

El sistema cruza los datos de la solicitud con la verificación del perfil en Patria para agilizar la respuesta institucional y garantizar que el beneficio llegue a los hogares de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

