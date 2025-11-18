Refrigerador y estufa obligatorios: la nueva ley en California que afecta a inquilinos y propietarios

Suscríbete a nuestros canales

El estado de California avanza en la protección de los inquilinos con la próxima implementación de la Ley AB 628, que modifica significativamente lo que constituye una vivienda habitable.

El gobernador Gavin Newsom promulgó la legislación, convirtiendo a California en la primera jurisdicción en garantizar el acceso a electrodomésticos básicos dentro de las propiedades de alquiler.

Esta medida es importante porque exige a los propietarios suministrar y mantener en buen estado de funcionamiento una estufa y un refrigerador en las unidades que arriendan.

Antecedentes

Anteriormente, la legislación estatal ya obligaba a los caseros a asegurar sistemas adecuados de calefacción y agua caliente según informa El Universo.

La nueva ley, propuesta por la asambleísta Tina McKinnor, entra en vigor el 1 de enero de 2026 y busca ofrecer a todos los residentes un lugar "más seguro, asequible y digno" para vivir, eliminando la carga económica de que los nuevos inquilinos deban comprar estos aparatos esenciales.

La Ley AB 628 se suma a una serie de normativas que buscan equilibrar las relaciones entre propietarios e inquilinos en un mercado inmobiliario tensionado.

Nuevo estándar

Al añadir la estufa y el refrigerador a la lista de "elementos habitables", la legislación establece un nuevo estándar que impacta directamente en la calidad de vida de las familias, asegurando que puedan cocinar y almacenar alimentos de manera segura.

Este cambio es un hito legislativo que responde a la necesidad de modernizar las expectativas de vivienda en el contexto actual.

Para los propietarios, la nueva normativa implica la incorporación de costos de mantenimiento adicionales a su gestión, por lo que deben prepararse para cumplir con los nuevos requisitos antes de la fecha de entrada en vigor en enero de 2026.

