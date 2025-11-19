Abuelo asesina a una pareja y lleva los niños a comer a McDonald’s: se declara culpable ante las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Un jurado del Tribunal de la Corona de Brighton ha declarado culpable de doble asesinato a Derek Martin, de 67 años, luego de que este confesara haber atacado y matado a su hijastra, Chloe Bashford (30), y al marido de esta, Josh Bashford (33), en la casa de la pareja.

El caso conmocionó a la comunidad no solo por la brutalidad de los hechos, sino por la frialdad del asesino al llevar a los hijos de las víctimas a comer a McDonald’s inmediatamente después de la matanza.

Brutal agresión y móvil del crimen

El tribunal escuchó que el móvil de los asesinatos fue una discusión por dinero adeudado por la pareja a Martin, quien se había reconectado con la familia para ayudarlos con tareas domésticas y apoyo financiero.

La mañana del 9 de junio, Martin y Chloe Bashford discutieron sobre el retraso en el pago de unas 1.500 libras esterlinas que Martin les había prestado para un coche y renovaciones.

La discusión escaló cuando Bashford le dijo: "Bueno, no te molestes más con nosotros. No te molestes en venir otra vez".

Doble Ataque

Martin "perdió el control", la golpeó repetidamente en la cabeza con un martillo, la tiró al suelo y la apuñaló ocho veces con un cuchillo de cocina.

Este, esperó a que el esposo de Chloe regresara para el almuerzo. Lo emboscó, lo persiguió escaleras arriba y lo apuñaló cuatro veces en el pecho antes de estrangularlo hasta la muerte con un cinturón.

Tras los asesinatos, el abuelo intentó limpiar la escena y luego procedió a recoger "tranquilamente" a los dos hijos más pequeños de la pareja de la escuela.

Los llevó a un restaurante McDonald's a comer antes de dejarlos en casa de la abuela.

Veredicto Judicial

La detención de Martín se produjo tras su propia entrega voluntaria a las autoridades, lo que fue capturado en video por las cámaras corporales de la policía.

Martín se dirigió a la comisaría de Brighton y confesó a los agentes: "Maté a dos personas".

El hombre, había negado los cargos de asesinato, admitiendo solo el homicidio con responsabilidad disminuida, alegando antecedentes de depresión, inestabilidad emocional y una educación violenta. Sin embargo, el jurado desestimó esta defensa.

El jurado del Brighton Crown Court lo declaró culpable de ambos cargos de asesinato. Martin permaneció impasible y sin emoción al escuchar el veredicto.

El profesor Nigel Blackwood, psiquiatra consultor, argumentó en el tribunal que el "profundo resentimiento" de Martin fue el factor que lo llevó a cometer los asesinatos, sin que su capacidad de autocontrol estuviera afectada.

