Caen hermanos dedicados al phishing: así usaban publicidad falsa para robar datos bancarios

Dos hermanos que se dedicaban a la estafa a través del fraude conocido como phishing fueron detenidas en la parroquia Jorge Hernández del municipio Cabimas, Estado Zulia, por funcionarios de la Delegación Municipal Cabimas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

De acuerdo con Douglas Rico, director del Cicpc, los sujetos aprehendidos fueron identificados como Alexander Enrique Valles Campos, de 25 años, y Alex Eliu Valles Campos, de 21 años, ambos hermanos.

¿Cómo operaban los hermanos Valles?

De acuerdo con la investigación, los hermanos Valles Campos utilizaban redes sociales para difundir publicidad engañosa. Publicaban anuncios publicitarios en las redes sociales, referentes a créditos aprobados por la entidad financieras nacionales e internacionales.

El objetivo de esta estrategia era atraer a las víctimas. Al hacer clic en el anuncio, las personas eran dirigidas a un sitio fraudulento donde se les pedía ingresar sus datos bancarios.

Una vez que la víctima introducía su usuario y clave de acceso, los delincuentes obtenían la información ingresando a la cuenta bancaria de las víctimas, sustrayendo el dinero de las mismas, afectando su patrimonio económico, señaló Rico.

¿Qué evidencias fueron recolectadas?

Durante el procedimiento de captura, los funcionarios confiscaron cuatro teléfonos celulares. Estos dispositivos contenían pruebas de las operaciones financieras ilícitas que los detenidos realizaban.

Las autoridades informaron que la investigación sigue en curso. Existe la presunción de que hay "un tercer involucrado" que aún no ha sido localizado ni detenido. El caso y los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía.

