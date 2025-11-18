Voraz incendio consume local comercial dentro de reconocido mercado: ¿Qué se sabe sobre el siniestro?

Suscríbete a nuestros canales

Durante la mañana de este martes, 18 de noviembre, se registró un voraz incendio en un local comercial, ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

El fuego causó severos daños en una tapicería, en el mercado de Los Guajiros, al sur de la entidad.

De acuerdo con el reporte del comisionado de la alcaldía de San Diego para el análisis de riesgos y rescatista, Jacobo Vidarte, parte de la estructura se vio perjudicada por las llamas.

Sin pérdidas materiales tras el incendio

El funcionario indicó reportan pérdidas materiales.

Bomberos de Valencia se presentaron en el lugar de los hechos, con el apoyo de organismos policiales y de rescate.

Los funcionarios lograron sofocar las llamas e iniciaron la evaluación del sitio y los procesos de investigación para determinar la causa del siniestro.

Posibles causas de un incendio

Por medio de su cuenta de Instagram, Vidarte recordó que, en Venezuela, son los bomberos a través de su División de investigación de Incendios y otros siniestros, quienes realizan la respectiva investigación sobre las causas de un incendio de vehículo o de inmuebles en general.

Estos incidentes pueden ser originados, según la norma COVENIN por:

Factor humano activo

Acto consciente, intencional, premeditado, entre otros.

Factor humano pasivo o imprevisión

Error involuntario, imprudencia no intencional, negligencia, inconsciencia, descuido, error, "travesuras", entre otros.

Determinado accidental o fortuito

Ejemplo: al originar un fuego de desechos sólidos y por efecto del viento se propaga a un vehículo o inmueble.

La causa probada no debe suponer un acto deliberado.

La contingencia que lo provoca es producto de circunstancias imprevistas eventual, inesperada.

Indeterminado

El potencial destructivo del incendio hace imposible localizar indicios, no se aprecia la fuente ígnea.

Por otra parte, Vidarte detalló que el proceso de investigación requiere:

Evaluación directa al inmueble o vehículo.

Entrevista a testigos, ocupantes, funcionarios actuantes.

Evaluación de cámaras cercanas (si aplica).

Historial mecánico del vehículo.

Patología estructural.

La causa de un incendio de inmueble o vehículo no se puede determinar en los primeros minutos incluso a horas de su ocurrencia, concluyó el funcionario.

