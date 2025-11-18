Revelan video del asesinato de un funcionario de Polianzoátegui: esto se sabe sobre el incidente

Suscríbete a nuestros canales

Un funcionario de la Policía del estado Anzoátegui fue asesinado a tiros, en medio de un conflicto que se registró durante la madrugada de este lunes, 17 de noviembre.

La víctima quedó identificada por las autoridades como Freddy Rondón, de 35 años de edad, quien era primer oficial activo de la Policía Bolivariana de Anzoátegui, según la información reseñada en una minuta.

Los hechos ocurrieron a las 2:30 de la madrugada, en la avenida Cumanagoto, sector La Parada, en la ciudad de Barcelona.

Tirotean a funcionario de Polianzoátegui

Al parecer, Rondón recibió dos disparos en medio de una disputa la cual habría sido motivada por los celos del agresor, publicó El Siglo.

Rondón se encontraba en un local nocturno con su familia, con quienes compartía y consumía bebidas alcohólicas. Repentinamente, inició un altercado con otro hombre, quien accionó un arma de fuego dos veces en contra del funcionario.

De acuerdo con el reporte oficial, el ciudadano fue trasladado de emergencia hasta el Ambulatorio Dr. Ali Romero, donde ingresó sin signos vitales.

Las investigaciones preliminares indicaron que el sospechoso del homicidio sería otro funcionario policial, identificado como Jesús Alejandro Morales.

El homicida sería un agente policial

Fuentes cercanas al caso revelaron que el móvil del crimen estaría relacionado con problemas de celos. Según la versión conocida por los investigadores, tras cometer el hecho, el presunto agresor huyó del lugar a bordo de un vehículo Ford Fiesta de color blanco.

Sin embargo, el hombre habría perdido el control de la unidad minutos después y sufrió un accidente de tránsito. Finalmente, el implicado abandonó la escena del crimen.

Funcionarios de la Brigada Hospitalaria notificaron sobre la situación a los agentes del Departamento de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), organismo que asumió las averiguaciones para determinar las causas exactas del crimen y realizar la captura del imputado.

Revelan video del incidente

De acuerdo con el Diario El Tigrense, un video del incidente, el cual circula en las redes sociales, reveló que Rondón habría atacado con un arma de fuego a un detective del Cicpc.



El oficial de la policía científica estaría identificado como Jesús Alejandro Morales (24). De acuerdo con las imágenes, este fue atacado por el funcionario de Polianzoátegui.



Rondón Pérez cayó al piso sin acertar sus disparos contra el detective. Fue en ese momento cuando Morales respondió y le disparó.



Los familiares de Morales aseguraron que el agente del Cicpc actuó en defensa propia.

