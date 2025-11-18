Conductor furioso lo arrolló: el violento incidente que cobró la vida de un joven boxeador

Suscríbete a nuestros canales

Un joven boxeador, de 22 años de edad, fue la víctima de un lamentable hecho que se registró luego de un altercado en una vía pública.

El infortunado respondía al nombre de Maikel José Salazar Marcano, quien perdió la vida de manera violenta, luego de sostener una acalorada discusión con un hombre. Al parecer, un hombre lo embistió de manera intencional con una camioneta modelo Grand Cherokee, de color gris.

Hombre arrolló al boxeador tras una discusión

De acuerdo con el reporte del comunicador Dexcy Guédez, el hecho ocurrió en horas de la noche de este sábado, 15 de noviembre, en la calle Marcano de Porlamar, estado Nueva Esparta, frente a la clínica Chico Sanabria.

Testigos del trágico hecho aseguraron que Salazar Marcano se enfrentó contra un hombre, quien sería su victimario. Ambos discutieron por razones que aún se desconocen. En medio de la disputa, el propietario del vehículo amenazó de muerte al joven.

Al parecer el deportista, tras recibir la amenaza por parte de su contrincante, se cruzó en la vía como un intento para frenar al agresor. Sin embargo, lejos de detenerse, el hombre decidió acelerar su marcha y terminó por impactar al joven.

El vehículo arrastró a Salazar por varios metros y el conductor huyó de la escena, tras dejar al joven sin vida en la vía.

Capturan al presunto homicida

Los familiares del boxeador exigieron justicia y la pronta captura del victimario.

Se pudo conocer que las autoridades habrían capturado al presunto autor del crimen que terminó con la vida de Salazar.

El sospechoso habría sido detenido en un bodegón ubicado en la calle San Rafael, donde, supuestamente, buscaba detalles sobre los actos que cometió.

