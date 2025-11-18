Quería huir del país: capturan a un hombre por el asesinato del joven Josué Mata en Bolívar

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades del estado Bolívar habrían capturado a un hombre, como sospechoso por el asesinato del joven Josué Enrique Mata Jiménez.

De acuerdo con los avances que realizaron los organismos encargados del caso, que causó conmoción en Ciudad Guayana, la captura del principal sospechoso se realizó en un área fronteriza.

El crimen de Josué Enrique Mata Jiménez, de 16 años de edad, generó indignación tras el hallazgo de su cuerpo baleado, luego de siete días de su desaparición.

En un operativo policial, funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana detuvieron a Agustín, conocido como “El Mocho”, quien sería el principal sospechoso.

El sospechoso intentaba salir hacia Brasil

En el momento de su aprehensión, el sindicado intentaba cruzar la frontera hacia Brasil. Se pudo conocer que el sospechoso estaba a pocos metros de escapar del país, pero la vigilancia fronteriza lo interceptó antes de que lograra salir, informó el medio digital CiudadGuayanaFB.

Según fuentes policiales, el detenido, quien presenta una discapacidad física, se desplazaba junto a una mujer y un niño cuando las autoridades lo abordaron.

Tras su captura, el detenido fue entregado de inmediato ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), organismo encargado de las investigaciones, para avanzar con los procedimientos forenses y legales necesarios.

Familiares y allegados del joven asesinado exigen justicia y un castigo ejemplar para el implicado.

Hallan el cuerpo del joven desaparecido

El cuerpo del estudiante se localizó este domingo, 16 de noviembre, tras una semana de su desaparición, en un lote baldío cerca de las adyacencias de la Escuela Fe y Alegría Gran Sabana, en el sector Core 8, de Ciudad Guayana, estado Bolívar.

Los restos fueron trasladados hasta la sede de la Coordinación Estadal de Supervisión de Investigaciones de Homicidios del estado Bolívar, donde el padre reconoció el cuerpo de su hijo.

En un principio, se supo que un menor de edad estuvo detenido como parte de las investigaciones, debido a que en su vivienda se halló la bicicleta en la que se trasladaba Mata el día de su desaparición.

El pasado 9 de noviembre, el joven salió luego a una piscina en Las Amazonas y, posteriormente, visitó a su hermana mayor, a quien ayudó a hacer unas tareas con su sobrina.

El adolescente había notificado que regresaría a casa antes de las 9:00 de la noche, pero nunca llegó.

Vecinos y familiares iniciaron la búsqueda del menor; sin embargo, solo descubrieron el lamentable hecho.

