Fraude de WhatsApp: lo arrestan tras estafar a más de nueve personas con la venta falsa de dólares

Juan Carlos Olivier Velásquez (24) fue arrestado tras su presunta vinculación a un fraude por WhatsApp y estafar a más de nueve personas con la venta falsa de dólares.

Olivier Velásquez utilizaba la red social WhatsApp para captar a sus víctimas, manifestando un supuesto interés en la venta de dólares en efectivo, explicó a través de sus redes sociales el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico.

Lo arrestan tras estafar con la venta falsa de dólares

Rico detalló que la detención la efectuaron agentes de la Delegación Municipal Barcelona en el sector Boyacá III, estado Anzoátegui.

El antisocial se valía de la confianza de sus víctimas para recibir el pago de las divisas mediante transferencias bancarias y, posteriormente, incumplía la entrega del papel moneda, con lo que ejecutaba la estafa.

El trabajo de investigación de la policía científica pudo determinar que el delincuente logró estafar a más de nueve personas bajo esta misma modalidad.

Como resultado de las experticias, funcionarios del Cicpc colectaron como evidencia principal el equipo móvil que Olivier Velásquez utilizaba para realizar los contactos y concretar las estafas.

El detenido y el equipo telefónico quedaron a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.

