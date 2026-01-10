Brasil abandonará custodia de la Embajada argentina en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Brasil informó este sábado que dejará de ejercer la custodia de la sede diplomática de Argentina en Caracas, así como la representación de sus intereses en territorio venezolano.

La decisión, confirmada por fuentes de la cancillería brasileña a la agencia EFE, ya ha sido comunicada formalmente a la administración de Javier Milei.

Según las fuentes oficiales, este movimiento responde a una "necesidad técnica de reorganizar el trabajo diplomático" de la misión brasileña, adaptándose al nuevo panorama político que atraviesa Venezuela bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El fin de una mediación histórica Brasil asumió la protección de la sede argentina en agosto de 2024, luego de que el personal diplomático de ese país fuera expulsado por el anterior gobierno tras las controversias de las elecciones presidenciales.

Durante casi año y medio, la bandera brasileña ondeó en la residencia argentina, garantizando la inviolabilidad del recinto bajo las convenciones internacionales.

Además, brindó protección a cinco opositores venezolanos que se encontraban en calidad de asilados en dicho inmueble.

A pesar de que Venezuela revocó la autorización que le había dado a Brasil para representar a Argentina, alegando que en la residencia se tramaban actos “terroristas”, el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva se aferró a las convenciones de Viena y comunicó que seguiría ejerciendo la representación hasta que el Gobierno de Milei designara “a otro Estado aceptable” para el Ejecutivo venezolano.

Los cinco refugiados permanecieron durante 14 meses dentro de la sede diplomática, hasta que en mayo de 2025 fueron extraídos del país rumbo a EEUU en un operativo liderado por Washington.