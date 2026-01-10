¿Quieres viajar por menos en EEUU? El mes exacto de 2026 donde los boletos de avión caen a su precio mínimo

Suscríbete a nuestros canales

Si estás planeando tus vacaciones para este 2026 en Estados Unidos, saber elegir el mes de tu vuelo puede ser la diferencia entre un viaje de lujo o un gasto excesivo.

Con el mercado aéreo ajustándose a la inflación y la demanda, el portal especializado CheapAir ha revelado que la diferencia entre volar en el mes más caro y el más barato puede superar los $114 dólares por boleto.

Aquí tienes la hoja de ruta para que tu presupuesto rinda al máximo este año.

El mes ganador: ¿Por qué volar en febrero es un éxito?

Febrero se corona oficialmente como el mes más barato para viajar en avión en 2026. Tras el agotamiento financiero de las fiestas decembrinas y el inicio de año, las aerolíneas bajan sus tarifas drásticamente para llenar asientos.

Ahorro promedio: Puedes ahorrar hasta $114 dólares por ticket en comparación con diciembre.

Excepciones: Evita el 14 de febrero (San Valentín) y el 20 de febrero (Día de los Presidentes), cuando los precios suelen repuntar.

Calendario de ahorros 2026: cuándo comprar y cuándo evitar

Para que no falles en tu elección, aquí tienes el desglose de las temporadas según el costo:

La temporada muy barata abarca febrero y las últimas dos semanas de enero, ofreciendo un nivel de gasto económico ideal para ahorradores.

Le sigue la temporada barata, que incluye septiembre (tras el Labor Day) y octubre con un costo bajo; la temporada moderada se sitúa en mayo (antes del Memorial Day) y las primeras semanas de noviembre con un nivel de gasto medio.

Finalmente, la temporada muy cara se concentra en diciembre por Navidad y Año Nuevo, junto a julio por el verano, donde el nivel de gasto es alto.

Ojo con Septiembre: Es un mes excelente para viajar, ya que el clima sigue siendo agradable pero el volumen de turistas cae tras el regreso a clases. La única fecha prohibida es el primer lunes (Labor Day).

Fechas específicas para "cazar" ofertas este año

Si tienes flexibilidad, marca estos periodos en tu calendario para encontrar las tarifas más bajas del mercado:

Marzo: Solo las primeras dos semanas.

Agosto: Las últimas dos semanas (cuando inicia el ciclo escolar).

Noviembre: Exclusivamente las primeras dos semanas, antes de que el efecto Thanksgiving dispare los precios.

Estrategias extra para bajar el precio de tu boleto

No solo se trata de cuándo vuelas, sino de cómo compras. Aplica estos consejos de experto:

Vuela martes o miércoles: Son los días con menor demanda corporativa y vacacional. La regla de las escalas: A veces, una escala de 2 horas puede reducir el precio de tu vuelo hasta en un 30%. Monitoreo constante: Usa herramientas como Google Flights para rastrear la fluctuación de precios de una ruta específica durante 2026.

