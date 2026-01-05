Vuelos

Vuelos nacionales: aeropuertos del país registran así sus operaciones tras reaperturas

El reporte confirma que los aeropuertos del interior mantienen sus operaciones sin contratiempos.

Por Jessica Molero
Lunes, 05 de enero de 2026 a las 12:43 pm
La cuenta oficial de Instagram del BAER, Bolivariana de Aeropuertos, compartió un informe sobre la operación de los aeropuertos del país tras la activación de vuelos nacionales e internacionales. 

Las publicaciones destacan que las terminales funcionan con normalidad, cumpliendo los protocolos de seguridad y atención a pasajeros.

Principales aeropuertos y rutas nacionales

Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo (El Vigía):

  • El Vigía – Maiquetía: Avior Airlines, Laser Airlines

Aeropuerto General Cipriano Castro (Táchira):

  • San Antonio del Táchira – Maiquetía: Aerolíneas Estelar, Conviasa
     

  • San Antonio del Táchira – Barquisimeto: Rutaca
     

  • San Antonio del Táchira – Valencia: Turpial Airlines

Aeropuerto Mayor Buenaventura Vivas Guerrero (Santo Domingo):

  • Santo Domingo – Maiquetía: Conviasa
     

  • Santo Domingo – Maiquetía: Aerolínea Estelar

Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi (Barinas):

  • Barinas – Maiquetía: Aerolínea Estelar, Conviasa

Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui (Barcelona):

  • Barcelona – Maiquetía: Avior Airlines, Sundace

Aeropuerto Internacional Santiago Mariño (Porlamar):

  • Porlamar – Valencia: Turpial Airlines
     

  • Porlamar – Puerto Ordaz: Laser Airlines
     

  • Porlamar – Santo Domingo: Conviasa
     

  • Porlamar – Barquisimeto: Rutaca
     

  • Porlamar – Maiquetía: Conviasa

Aeropuerto Internacional la Chinita (Maracaibo):

  • Maracaibo – Maiquetía: Conviasa, Avior Airlines, Aerolínea Estelar, Laser Airlines
     

  • Maracaibo – Valencia: Turpial Airlines
     

  • Internacional: Maracaibo – Panamá: Copa Airlines

