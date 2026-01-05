Vuelos nacionales: aeropuertos del país registran así sus operaciones tras reaperturas

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta oficial de Instagram del BAER, Bolivariana de Aeropuertos, compartió un informe sobre la operación de los aeropuertos del país tras la activación de vuelos nacionales e internacionales.

Las publicaciones destacan que las terminales funcionan con normalidad, cumpliendo los protocolos de seguridad y atención a pasajeros.

Principales aeropuertos y rutas nacionales

Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo (El Vigía):

El Vigía – Maiquetía: Avior Airlines, Laser Airlines



Aeropuerto General Cipriano Castro (Táchira):

San Antonio del Táchira – Maiquetía: Aerolíneas Estelar, Conviasa



San Antonio del Táchira – Barquisimeto: Rutaca



San Antonio del Táchira – Valencia: Turpial Airlines



Aeropuerto Mayor Buenaventura Vivas Guerrero (Santo Domingo):

Santo Domingo – Maiquetía: Conviasa



Santo Domingo – Maiquetía: Aerolínea Estelar



Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi (Barinas):

Barinas – Maiquetía: Aerolínea Estelar, Conviasa



Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui (Barcelona):

Barcelona – Maiquetía: Avior Airlines, Sundace



Aeropuerto Internacional Santiago Mariño (Porlamar):

Porlamar – Valencia: Turpial Airlines



Porlamar – Puerto Ordaz: Laser Airlines



Porlamar – Santo Domingo: Conviasa



Porlamar – Barquisimeto: Rutaca



Porlamar – Maiquetía: Conviasa



Aeropuerto Internacional la Chinita (Maracaibo):

Maracaibo – Maiquetía: Conviasa, Avior Airlines, Aerolínea Estelar, Laser Airlines



Maracaibo – Valencia: Turpial Airlines



Internacional: Maracaibo – Panamá: Copa Airlines

