Vuelos nacionales: aeropuertos del país registran así sus operaciones tras reaperturas

La cuenta oficial de Instagram del BAER, Bolivariana de Aeropuertos, compartió un informe sobre la operación de los aeropuertos del país tras la activación de vuelos nacionales e internacionales.
Las publicaciones destacan que las terminales funcionan con normalidad, cumpliendo los protocolos de seguridad y atención a pasajeros.
Principales aeropuertos y rutas nacionales
Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo (El Vigía):
-
El Vigía – Maiquetía: Avior Airlines, Laser Airlines
Aeropuerto General Cipriano Castro (Táchira):
-
San Antonio del Táchira – Maiquetía: Aerolíneas Estelar, Conviasa
-
San Antonio del Táchira – Barquisimeto: Rutaca
-
San Antonio del Táchira – Valencia: Turpial Airlines
Aeropuerto Mayor Buenaventura Vivas Guerrero (Santo Domingo):
-
Santo Domingo – Maiquetía: Conviasa
-
Santo Domingo – Maiquetía: Aerolínea Estelar
Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi (Barinas):
-
Barinas – Maiquetía: Aerolínea Estelar, Conviasa
Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui (Barcelona):
-
Barcelona – Maiquetía: Avior Airlines, Sundace
Aeropuerto Internacional Santiago Mariño (Porlamar):
-
Porlamar – Valencia: Turpial Airlines
-
Porlamar – Puerto Ordaz: Laser Airlines
-
Porlamar – Santo Domingo: Conviasa
-
Porlamar – Barquisimeto: Rutaca
-
Porlamar – Maiquetía: Conviasa
Aeropuerto Internacional la Chinita (Maracaibo):
-
Maracaibo – Maiquetía: Conviasa, Avior Airlines, Aerolínea Estelar, Laser Airlines
-
Maracaibo – Valencia: Turpial Airlines
-
Internacional: Maracaibo – Panamá: Copa Airlines
