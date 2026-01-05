Comunicado oficial: gobierno de Venezuela rinde homenaje a los 32 cubanos fallecidos el 3 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno venezolano publicó un comunicado oficial para rendir homenaje a los 32 militares cubanos fallecidos el pasado 3 de enero tras los ataques de Estados Unidos en territorio nacional.

La nota expresa sus condolencias al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y al pueblo cubano, calificando a los efectivos como “hermanos caídos” durante lo que describen como una agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Según la cancillería, los militares cubanos se encontraban en el país cumpliendo con los convenios de cooperación y defensa mutua entre ambas naciones.

Además, se extiende un mensaje de agradecimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y a los familiares de los caídos, subrayando la unidad y el apoyo mutuo entre los pueblos.

Finalmente, Venezuela reafirma la solidez de los lazos de cooperación con Cuba y asegura que el homenaje refleja respeto y gratitud hacia quienes contribuyen al fortalecimiento de la alianza bilateral.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube