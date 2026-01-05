Nicolás Maduro ante la justicia de EEUU. Así llegó al tribunal de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores comparecen este lunes ante un tribunal federal de Manhattan, en Estados Unidos, en una audiencia que marca el inicio formal del proceso judicial en su contra.

La llegada de ambos al recinto fue registrada en video y generó amplia repercusión en medios internacionales.

Según la información disponible, las autoridades de Estados Unidos imputan a Maduro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, señalados durante la administración del presidente Donald Trump.

Dichas acusaciones habrían sido utilizadas como base para su captura en Venezuela y posterior traslado a Nueva York, donde declara por primera vez ante una corte federal.

El traslado hacia los tribunales de Manhattan se realizó bajo un estricto operativo de seguridad. Nicolás Maduro fue movilizado en un vehículo policial, luego trasladado en helicóptero y finalmente llevado en convoy hasta la sede judicial.

Las imágenes difundidas muestran al mandatario con traje de privado de libertad, esposado y bajo custodia, mientras Cilia Flores también acudió al tribunal para acompañar el proceso.

Momentos antes, cuando a Nicolás Maduro lo trasladaban a la corte:

