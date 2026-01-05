Venezuela

Delcy Rodríguez crea comisión de alto nivel para la liberación de Maduro y Flores: ¿Quiénes la conforman?

Por Indira E. Crespo M.
Domingo, 04 de enero de 2026 a las 11:53 pm

Luego de finalizar el Consejo de Ministros de este 4 de diciembre, el primero encabezado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada, se ofreció un balance con cifras y anuncios para 2026.

El ministro de comunicación, Freddy Ñañez, fue el encargado de ofrecer detalles de los temas abordados

Comisión por la liberación de Maduro y su esposa

Informó que Rodríguez creó una comisión para la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, presidida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez:

Otros miembros

  • Canciller Yvan Gil
  • Camila Fabri
  • Ministro Freddy Ñañez

Metas alcanzadas y planes a futuro

  1. Resultados del método 1 x 10, con una efectividad del 88% de respuestas a las solicitudes y 40 mil obras terminadas en 2025
  2.  99,5% de abastecimiento de productos nacionales en Navidad

Puntos claves para 2026:

1. Afianzar el modelo de democracia comunal, dándole amplitud a los proyectos comunitarios

2. Protección social, para restituir el estado de bienestar bolivariano, que se ha sostenido a pesar de las sanciones y las dificultades económica

