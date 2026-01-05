Delcy Rodríguez crea comisión de alto nivel para la liberación de Maduro y Flores: ¿Quiénes la conforman?

Luego de finalizar el Consejo de Ministros de este 4 de diciembre, el primero encabezado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada, se ofreció un balance con cifras y anuncios para 2026.
El ministro de comunicación, Freddy Ñañez, fue el encargado de ofrecer detalles de los temas abordados
Comisión por la liberación de Maduro y su esposa
Informó que Rodríguez creó una comisión para la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, presidida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez:
Otros miembros
- Canciller Yvan Gil
- Camila Fabri
- Ministro Freddy Ñañez
Metas alcanzadas y planes a futuro
- Resultados del método 1 x 10, con una efectividad del 88% de respuestas a las solicitudes y 40 mil obras terminadas en 2025
- 99,5% de abastecimiento de productos nacionales en Navidad
Puntos claves para 2026:
1. Afianzar el modelo de democracia comunal, dándole amplitud a los proyectos comunitarios
2. Protección social, para restituir el estado de bienestar bolivariano, que se ha sostenido a pesar de las sanciones y las dificultades económica
