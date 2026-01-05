Suscríbete a nuestros canales

La presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió este domingo 4 de enero, un mensaje directo al mundo y al jefe de Estado de EEUU, Donald Trump.



Esta reunión se convoca tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitido el día de ayer, el cual dictaminó la continuidad inmediata del mando ejecutivo ante la ausencia temporal del mandatario Nicolás Maduro.

A continuación el texto íntegro del mensaje, difundido en la cuenta Instagram de Rodríguez:

Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación.



Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo.



Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera.



Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos.



Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro.

