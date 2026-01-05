Zoom actualiza información sobre el envío de remesas y paquetería internacional

Suscríbete a nuestros canales

La empresa ZOOM informó este domingo 4 de enero que reactivará sus operaciones en todo el territorio nacional a partir de mañana, lunes 5 de enero de 2026. A través de un comunicado oficial publicado en sus canales digitales, la compañía agradeció la paciencia de sus clientes tras la interrupción de servicios reportada el día anterior debido a la coyuntura que atraviesa el país.

La organización señaló que el retorno a las actividades se realizará manteniendo el curso normal en cada localidad, aunque advirtieron que la operatividad física estará sujeta a las condiciones específicas de seguridad y servicios en cada zona del país.

Detalles sobre los servicios activos

Con la reapertura de las sedes físicas y agentes autorizados, la dinámica de los servicios principales de la empresa se ajustará de la siguiente manera:

Remesas: El servicio se ofrecerá tanto de forma presencial en taquillas como a través de sus canales digitales habituales.

Envíos nacionales: La logística iniciará con regularidad, aunque su alcance dependerá del suministro de combustible y las posibles restricciones de acceso a determinados destinos.

Casillero internacional: La empresa se mantiene atenta a la normalización de los vuelos internacionales para restablecer plenamente este servicio.

Canales de atención al cliente

ZOOM recordó que sus canales de contacto directo permanecen abiertos para consultas y soporte técnico. Los usuarios pueden comunicarse a través del número de WhatsApp 0414-8889666, el centro de atención telefónica 0501-9666-000 o mediante el correo electrónico oficial de atención al cliente.

La directiva de la empresa enfatizó que la seguridad y el bienestar de sus colaboradores y usuarios son la prioridad absoluta durante este proceso de reactivación. Por ello, instaron a los clientes a mantenerse informados sobre cualquier cambio en los horarios o condiciones de las oficinas locales a través de sus redes sociales oficiales.

