¿Seguirá la incautación de barcos petroleros venezolanos? Esto dijo Marco Rubio

El secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó este domingo que Estados Unidos mantendrá su ofensiva contra el tráfico de drogas y la incautación de buques sancionados en el Caribe.

Durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC News, Rubio aclaró: "Estamos en guerra contra las organizaciones de narcotráfico; no es una guerra contra Venezuela", sentenció.

El funcionario advirtió que las operaciones continuarán "hasta que se aborden los asuntos pendientes", incluyendo el uso de órdenes judiciales para confiscar embarcaciones.

Estas declaraciones surgen en un contexto de alta tensión, mientras el Comando Sur intensifica sus operativos en el Caribe y el Pacífico, acciones que hasta la fecha han resultado en la interceptación de decenas de lanchas y un saldo de al menos 115 fallecidos.

Marco Rubio y el destino democrático en Venezuela: Lo más importante es la prosperidad de EEUU

Rubio considera que celebrar elecciones en Venezuela sería "prematuro en este momento".

"Nos importan las elecciones, nos importa la democracia, nos importa todo eso, pero lo más importante es la seguridad, bienestar y prosperidad de los Estados Unidos. Y en eso nos vamos a centrar primero que nada", dijo.

