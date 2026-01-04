Buenas noticias para venezolanos en EEUU: beneficiarios TPS tienen oportunidad de cambiar su estatus

Suscríbete a nuestros canales

Tras el inicio de una intervención directa de Estados Unidos (EEUU) en Venezuela, en lo que denominan la “transición venezolana”, la política migratoria ha tomado un giro hacia la individualización de los casos para ciertos connacionales elegibles.

Resulta que la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, resaltó la posibilidad de que venezolanos que han tenido Temporary Protected Status (TPS) puedan solicitar estatus de refugiado de forma individual, un proceso más permanente y basado en demostrar persecución personal.

Noem señaló que quienes hoy cuentan con TPS podrían optar por solicitar protección bajo la figura de refugiado en EEUU, en declaraciones ofrecidas a Fox News Sunday.

“Venezuela es hoy más libre que ayer”, aseguró Noem.

Así mismo, hizo hincapié en que estos programas existen dentro del marco legal, aunque cada caso debe cumplir con la ley. La decisión se tomó en conjunto, el Departamento de Estado y la Casa Blanca, y es desde Seguridad Nacional que se va a implementar.

Puntos clave sobre el anuncio de Noem

La secretaria Noem enfatizó que, aunque el Estatus de Protección Temporal (TPS) ha sido objeto de fuertes revisiones y cancelaciones durante 2025 bajo la administración Trump, se está abriendo una puerta más selectiva:

Del beneficio grupal al individual: el TPS es un beneficio para todo un colectivo basado en condiciones generales del país.

La nueva directriz sugiere que los venezolanos deben ahora demostrar su persecución personal para obtener un estatus de refugiado o asilo.

Permanencia: a diferencia del TPS, que es temporal y no conduce a la residencia, el estatus de refugiado permite eventualmente solicitar la Green Card, ofreciendo una solución definitiva para quienes no pueden volver tras el cambio de régimen.

Según lo expuesto por el DHS bajo el mando de Noem, los solicitantes deberán cumplir con:

Prueba de persecución: evidencia de que el individuo es perseguido por raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular.

evidencia de que el individuo es perseguido por raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Cumplimiento de la ley: Noem fue enfática en que no habrá amnistías generales y que se filtrará estrictamente a personas con antecedentes criminales (haciendo alusión a la lucha contra el Tren de Aragua).

