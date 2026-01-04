Kamala Harris critica las acciones de Trump en Venezuela: No se trata de drogas si no de petróleo

Suscríbete a nuestros canales

La ex vicepresidenta demócrata de Estados Unidos, Kamala Harris, se pronunció sobre el ataque perpetuado por el gobierno de Trump en Venezuela y la captura de su presidente. Nicolás Maduro.

"Las acciones de Donald Trump en Venezuela no hacen que Estados Unidos sea un país más seguro, más fuerte o más asequible", señala en redes sociales.

Además califica de "ilegal e imprudente" la extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Ya hemos visto esta película antes. Guerras por un cambio de régimen o por el petróleo que se venden como fuerza, pero se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio", destacó.

Karris asegura que: "El pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan. No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de erigirse en el dictador regional".

"Si le importara alguno de los dos, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la legítima oposición venezolana mientras busca acuerdos con los compinches de Maduro", añade.

La dirigente demócrata asegura que Trump, "está poniendo en riesgo a las tropas, gastando miles de millones, desestabilizando una región y no ofreciendo ninguna autoridad legal, ningún plan de salida y ningún beneficio en casa. Estados Unidos necesita un liderazgo cuyas prioridades sean reducir los costos para las familias trabajadoras, hacer cumplir el estado de derecho, fortalecer las alianzas y, lo más importante, poner al pueblo estadounidense en primer lugar"



