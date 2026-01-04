"Es la vicepresidente quien está como presidente interina": Cancillería de Brasil define postura sobre Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil reconoció este sábado a Delcy Rodríguez como la encargada del Ejecutivo en Venezuela. La decisión se tomó tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos.

La embajadora Maria Laura da Rocha confirmó que, bajo el marco institucional, el vicepresidente asume la presidencia interina. Esta postura busca mantener un canal oficial de interlocución con Caracas en medio de la crisis.

Convocatoria de emergencia de la CELAC

Brasil también anunció una reunión ministerial de la CELAC para este domingo 4 de enero. El encuentro tiene como fin discutir la respuesta regional ante la operación militar estadounidense en territorio venezolano.

Por su parte, Delcy Rodríguez exigió desde Caracas la liberación inmediata de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Aseguró que el mandatario capturado sigue siendo el único presidente legítimo de la nación suramericana.

Estado de conmoción y defensa territorial

El gobierno venezolano activó el decreto de "Estado de Conmoción Exterior" en todo el país. Esta medida otorga facultades especiales para la movilización militar y la defensa de lo que consideran la soberanía nacional.

Caracas denunció ante la ONU que los ataques aéreos en Miranda, Aragua y La Guaira violan el derecho internacional. Advirtieron que no permitirán que se quiebre la independencia política del país por la fuerza.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.