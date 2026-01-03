Impacto global: las reacciones diplomáticas tras el ataque a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La confirmación de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos este sábado 3 de enero ha provocado una cascada de reacciones diplomáticas a nivel mundial.

Mientras algunos sectores celebran la detención, otros advierten sobre los riesgos de la intervención militar para la estabilidad de la región.

Voces a favor del cambio

En América Latina y Europa, diversos líderes han manifestado su apoyo al inicio de una transición. Santiago Peña, presidente de Paraguay, afirmó que la caída del actual sistema es una "buena noticia" y ofreció la experiencia de su país en transiciones para apoyar un cambio hacia la vigencia plena de derechos.

Por su parte, el chileno José Antonio Kast calificó la detención como una "gran noticia para la región".

Desde Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que el pueblo venezolano está hoy "liberado". En España, Santiago Abascal celebró el suceso afirmando que "hoy el mundo es un poco más libre".

Preocupación por el derecho internacional

Por el contrario, varios mandatarios han centrado su discurso en la condena al uso de la fuerza. El presidente de España, Pedro Sánchez, hizo un llamado a la desescalada y al respeto de la Carta de las Naciones Unidas, advirtiendo que no reconocerá intervenciones que violen el derecho internacional.

En Italia, Giorgia Meloni coincidió en que la acción militar externa no es el camino para poner fin a regímenes, aunque consideró legítimas las acciones defensivas contra amenazas a la seguridad.

En la región, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que estos actos representan una "afrenta gravísima a la soberanía" y un precedente peligroso.

Asimismo, Gustavo Petro, mandatario de Colombia, expresó una "profunda preocupación" por la escalada de tensión y ordenó medidas para proteger la frontera común.

Posturas encontradas en el espectro ideológico

Argentina : Javier Milei reaccionó de forma contundente en redes sociales con su habitual lema: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".

México : Claudia Sheinbaum apeló a los principios de no intervención y solución pacífica de controversias citando reglamentos de la ONU.

Chile : Gabriel Boric condenó las acciones militares, reafirmando que la crisis debe resolverse mediante el diálogo y el multilateralismo.

Cuba : Miguel Díaz-Canel demandó una reacción internacional urgente contra lo que calificó como un ataque de EE. UU., denunciando un asalto a la zona de paz de la región.

Colombia: Álvaro Uribe Vélez sostuvo que Estados Unidos actuó en "legítima defensa" ante años de amenazas a su seguridad nacional.

Este acontecimiento ha paralizado el tráfico aéreo en el Caribe y mantiene a las embajadas y consulados en máxima alerta.

