Estatus de vuelos en el Caribe tras ataque a Venezuela: aerolíneas toman medidas

Suscríbete a nuestros canales

La operación militar de Estados Unidos que logró capturar a Nicolás Maduro y sacarlo de Venezuela este sábado ha generado un colapso en el transporte aéreo del Caribe. Según reportes de FlightRadar24.com, el espacio aéreo venezolano quedó totalmente vacío de vuelos comerciales durante la madrugada.

La Administración Federal de Aviación (FAA) impuso restricciones inmediatas debido a la actividad militar en la zona. Esta medida obligó a las principales aerolíneas a cancelar cientos de rutas en un momento de alta demanda turística para la región.

El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, se vio severamente afectado por el cierre temporal de su espacio aéreo circundante. Las autoridades portuarias confirmaron que las restricciones responden a la situación de seguridad en Venezuela, suspendiendo la mayoría de las operaciones comerciales estadounidenses.

Aerolíneas como JetBlue informaron la cancelación de unos 215 vuelos, mientras que Southwest suspendió sus rutas hacia Aruba y Puerto Rico. Por su parte, United y American Airlines han comenzado a ajustar sus horarios y a eliminar las tarifas de cambio para los pasajeros varados.

Destinos como las Islas Vírgenes, Curazao y Santa Lucía también enfrentan interrupciones masivas. Delta ha extendido exenciones de viaje para trece aeropuertos afectados hasta el próximo martes, advirtiendo que los retrasos podrían persistir durante varios días.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.