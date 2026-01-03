ÚLTIMA HORA: revelan imágenes del alto mando de EEUU monitoreando la captura de Maduro

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente la administración de Trump público una serie de imágenes donde se visualiza al presidente estadounidense obsevando un operativo militar en territorio venezolano que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La acción fue descrita por las autoridades estadounidenses como una intervención "quirúrgica" dirigida contra instalaciones clave para el control del país.

Tras ser capturados en lo que el presidente Donald Trump calificó como una "fortaleza militar" en Caracas, ambos fueron trasladados inmediatamente hacia el mar Caribe.

Actualmente, se encuentran bajo custodia en un buque de guerra y serán llevados a Nueva York para enfrentar cargos en la justicia federal.

Ataques a puntos militares clave

El operativo incluyó explosiones controladas en cuatro centros estratégicos del Ejército venezolano. Los puntos atacados fueron Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota en la capital, además de instalaciones en Higuerote y La Guaira.

Supervisión desde la Casa Blanca

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, siguieron el desarrollo de la misión en tiempo real.

La Casa Blanca compartió imágenes de los altos funcionarios monitoreando el avance de los equipos de élite que ingresaron a Caracas para realizar los arrestos.

En una rueda de prensa posterior, Trump afirmó que Estados Unidos tomará las riendas de la administración de Venezuela de manera provisional.

El mandatario señaló que este control se mantendrá hasta que se logre una "transición adecuada" y pacífica, asegurando que Maduro y su esposa pronto sentirán "todo el poder de la justicia" en la Corte de Nueva York.

