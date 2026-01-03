Trump: Nos quedaremos en Venezuela hasta que haya una transición democrática

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras una operación militar masiva ejecutada en territorio venezolano durante la madrugada.

El mandatario informó en rueda de prensa, que ambos fueron sacados del país y se encuentran bajo custodia a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima.

Según detalló Trump, "van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro de que les encantó".

La operación, que comenzó cerca de las 2:00 a. m. con ataques de precisión en Caracas, fue descrita por el presidente como un éxito absoluto.

"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", afirmó el mandatario, añadiendo que el asalto fue de tal magnitud que "no se había visto algo así desde la Segunda Guerra Mundial".

Un asalto quirúrgico

Trump reveló que las fuerzas especiales entrenaron intensamente para esta misión, llegando incluso a construir una réplica de la residencia de Maduro.

"Construyeron una casa igual a la que fueron, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada", explicó.

Sobre el momento de la detención, destacó que a pesar de que los objetivos sabían que las fuerzas estadounidenses se aproximaban, "fueron rápidamente incapacitados". El presidente enfatizó la seguridad de sus tropas al asegurar que "ningún estadounidense murió durante la captura".

Transición bajo mando estadounidense

Respecto al futuro político de la nación, el presidente señaló que su administración tomará las riendas temporalmente. "Vamos a dirigirlo (Venezuela) hasta que haya una transición organizada, segura y apropiada", afirmó.

Trump insistió en que el objetivo es establecer paz y justicia para el pueblo venezolano, advirtiendo que no permitirá vacíos de poder: "No podemos correr el riesgo de que alguien más se apodere".

Golpe al narcotráfico y control marítimo

La captura se enmarca en una ofensiva mayor contra las redes de narcotráfico en el Caribe. Trump aseguró que las fuerzas bajo su mando lograron un hito histórico: "Nosotros hemos incapacitado el 97% de las drogas que entran por vía marítima".

Sobre el proceso legal que enfrentarán Maduro y Flores, la fiscal general Pam Bondi confirmó que ambos "enfrentarán toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense".

El plan post-operativo incluye la reactivación inmediata de los recursos naturales para beneficio de la población.

"Las compañías petroleras van a empezar a generar dinero al país", prometió el mandatario, asegurando que esta riqueza "enriquecerá al pueblo de Venezuela".

No obstante, dejó claro que la presencia militar no ha terminado: "Estamos listos para un segundo ataque y mucho más fuerte", advirtió en caso de encontrar resistencia al nuevo orden.

