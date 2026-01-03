Gobierno de España confirma ataques contra Venezuela: personal de la embajada está a salvo

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno español confirmó este sábado un ataque aéreo sobre Caracas. Las autoridades garantizaron que todo el personal de la Embajada en Venezuela permanece a salvo, según reporta la Agencia EFE.

Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez nformaron que se recopila información sobre las explosiones registradas en la capital venezolana durante la madrugada. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, contactó directamente con el embajador en Caracas.

Albanes confirmó que todo el personal diplomático se encuentra protegido y sin riesgo. España subrayó que mantiene vigilancia constante y coordinación con organismos internacionales para evaluar la magnitud del ataque.

Estados Unidos ordena ofensiva militar

La cadena CBS News citó fuentes de la Administración estadounidense. Según esas informaciones, el presidente Donald Trump ordenó atacar objetivos dentro de Venezuela. Los bombardeos incluyeron instalaciones militares estratégicas.

La acción representa una escalada en la campaña de presión contra el Gobierno venezolano. Washington justificó la operación como parte de su política de seguridad regional. Sin embargo, la comunidad internacional expresó preocupación por el impacto en la población civil.

El Ejecutivo Nacional denunció ante la comunidad internacional una "gravísima agresión militar" perpetrada por el Gobierno de los Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

Ante estos hechos, el presidente Nicolás Maduro ha firmado el decreto que declara el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, ordenando el paso inmediato a la "lucha armada" para defender la soberanía del país.

