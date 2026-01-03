Colombia anuncia medidas de atención humanitaria y de seguridad en la frontera con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Arnulfo Sánchez, informó las medidas humanitarias y seguridad activadas en la frontera con Venezuela.

"Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran".

A su vez, "se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera".

"Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones. Asimismo, se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección. Finalmente, y acorde a la Constitución, reiteramos que las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de Jefe de Estado", reza el comunicado emitido por ese despacho en redes sociales.

