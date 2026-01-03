URGENTE: Gustavo Petro confirma bombardeos en Caracas este 3 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La madrugada de este sábado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó bombardeos en la ciudad de Caracas, tal y como se ha reportado en redes sociales desde pasadas las 2:00 a.m.

"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Deben reunirse la OEA y la ONU de inmediato", expresó Petro en redes sociales.

Al cierre de esta nota, no hay información oficial por parte de las autoridades venezolanas.

Pasadas las 2:00 a.m. de este sábado, se han reportado explosiones en varias zonas de Caracas, La Guaira y Miranda.

EN DESARROLLO...

