Presidente de Cuba Díaz-Canel denuncia ataque criminal contra Venezuela y exige reacción urgente de la comunidad internacional

El presidente de Cuba acusa a Estados Unidos de agredir a los venezolanos mientras se reportan detonaciones en varios estados

Por Andrea Vera
Sabado, 03 de enero de 2026 a las 04:40 am

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció públicamente lo que calificó como un ataque criminal contra Venezuela y exigió una reacción inmediata de la comunidad internacional, en medio de reportes de fuertes detonaciones y una creciente tensión en el país sudamericano.

A través de la red social X, el mandatario cubano afirmó que Estados Unidos estaría detrás de una agresión contra Venezuela, señalando que la Zona de Paz de la región “está siendo brutalmente asaltada”.

En su mensaje, Díaz-Canel habló de terrorismo de Estado contra el pueblo venezolano y contra Nuestra América, reforzando un discurso de denuncia regional y solidaridad política con el gobierno de Caracas, acompañado de consignas históricas como Patria o Muerte, ¡Venceremos!

Las declaraciones del presidente cubano se producen luego de que en Venezuela se escucharan detonaciones en Caracas y en los estados La Guaira, Aragua y Miranda.

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran explosiones y lo que algunos usuarios describen como misiles, mientras el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial en el que rechaza la agresión y acusa directamente a Estados Unidos, en un contexto que mantiene en alerta a la población y a la región.

