Sismo de 6.5 en México: autoridades reportan cifra de muertos y lesionados

Tras el sismo de magnitud 6.5 al suroeste de México, las autoridades reportaron el lamentable fallecimiento de una persona en Ciudad de México (CDMX).

Asimismo, la jefa de gobierno de CDMX, Clara Brugada, informó sobre la cantidad de personas lesionadas por el sismo que sacudió parte del país este viernes 2 de enero.

Reportan un fallecido por sismo en México

La alcaldía Benito Juárez, cercana a CDMX, difundió un comunicado en el que señala que un adulto mayor de 67 años de edad falleció durante el proceso de evacuación de su apartamento ubicado en un segundo piso.

Asimismo, la Secretaría Ciudadana de la ciudad capital, informó que “perdió la vida debido a un posible paro cardiorrespiratorio y posterior caída en el pasillo del área común de un inmueble en la calle Obrero Mundial, de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez”.

Cifra de personas heridas

En este sentido, la jefa de gobierno, Brugada, informó que un total de 12 personas resultaron lesionadas luego de "activar el protocolo de actuación por el sismo".

De acuerdo con la reseña de la agencia de noticias CNN, hasta las 12 de mediodía de hoy, la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó las siguientes actualizaciones:

Guerrero : no hay reportes de personas muertas ni lesionadas, solo atenciones por crisis nerviosa. Registraron derrumbes carreteros, fugas de gas, daños en viviendas, inmuebles públicos y hospitales en varios municipios del estado, entre ellos Acapulco, San Marcos y Chilpancingo.

: no hay reportes de personas muertas ni lesionadas, solo atenciones por crisis nerviosa. Registraron derrumbes carreteros, fugas de gas, daños en viviendas, inmuebles públicos y hospitales en varios municipios del estado, entre ellos Acapulco, San Marcos y Chilpancingo. Ciudad de México : se registró la caída de cinco postes y cuatro árboles, así como reportes por fallas en el suministro eléctrico. Se evalúan dos estructuras por posible riesgo de colapso, y se llevan a cabo inspecciones en 34 edificios y cinco viviendas. Además, una falla en una subestación eléctrica provocó un incendio en un inmueble del centro de la capital.

: se registró la caída de cinco postes y cuatro árboles, así como reportes por fallas en el suministro eléctrico. Se evalúan dos estructuras por posible riesgo de colapso, y se llevan a cabo inspecciones en 34 edificios y cinco viviendas. Además, una falla en una subestación eléctrica provocó un incendio en un inmueble del centro de la capital. Oaxaca y Veracruz : el sismo se percibió fuerte, pero no hubo afectaciones mayores.

: el sismo se percibió fuerte, pero no hubo afectaciones mayores. Morelos : se percibió de manera moderada y hay reportes de daños en viviendas.

: se percibió de manera moderada y hay reportes de daños en viviendas. Puebla : el sismo se percibió de manera ligera a moderada, y hay saldo blanco.

: el sismo se percibió de manera ligera a moderada, y hay saldo blanco. Jalisco, Tabasco, Colima, Hidalgo y Michoacán: la percepción del sismo fue ligera y no hay reportes de afectaciones.

