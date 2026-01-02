¿Licencia permanente sin examen? Quiénes pueden tramitarla en CDMX este 2026

La Ciudad de México ha confirmado que el trámite para obtener la licencia de conducir permanente se extiende durante todo el 2026.
Esta decisión de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) responde a la enorme demanda registrada en el último año y busca que más conductores aseguren este documento de vigencia indefinida.
Si ya has manejado anteriormente en la capital, tenemos buenas noticias: puedes obtenerla de forma ágil y sin realizar el examen teórico. Aquí te explicamos quiénes califican y cómo es el proceso paso a paso.
¿Quiénes exentan el examen de conducir?
No todos los aspirantes deben someterse a la evaluación de conocimientos. Según las reglas de la SEMOVI para 2026, están exentos:
-
Conductores con historial: Personas que ya han tenido una licencia Tipo A emitida por la CDMX en el pasado (incluso si ya está vencida).
-
Renovaciones: Quienes deseen cambiar su licencia actual de vigencia limitada por la versión permanente.
Importante: El examen teórico de 20 preguntas solo es obligatorio para quienes tramitan su licencia Tipo A por primera vez.
Requisitos indispensables para 2026
Antes de iniciar tu trámite, asegúrate de cumplir con estos criterios y tener tus documentos a la mano:
-
Cuenta Llave CDMX: Es obligatoria para agendar citas y realizar el proceso digital.
-
Identificación oficial: INE o pasaporte vigente.
-
Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses, de la CDMX o el Estado de México.
-
Historial limpio: No tener sentencias por delitos viales ni haber sido sancionado más de una vez en el programa "Conduce sin Alcohol" (Alcoholímetro).
-
Datos biométricos: Si ya los tienes registrados, podrás realizar gran parte del trámite desde la App CDMX.
Paso a paso: Cómo tramitarla sin examen
-
Genera tu línea de captura: Ingresa al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas y realiza el pago de derechos de $1,500 pesos.
-
Agenda tu cita: Una vez reflejado el pago, entra a
app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/e inicia sesión con tu Llave CDMX.
-
Selecciona el módulo: Elige el centro de servicio o módulo de tu preferencia.
-
Presenta tu licencia anterior: Al llegar a tu cita, muestra tu licencia Tipo A previa; este es el documento que te libera legalmente del examen.
-
Recibe tu credencial: Tras validar tus documentos y tomar tu fotografía, se te entregará la licencia permanente en ese mismo momento.
