¿Licencia permanente sin examen? Quiénes pueden tramitarla en CDMX este 2026

Esta decisión de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) responde a la enorme demanda registrada en el último año

Por Martín Sojo
Viernes, 02 de enero de 2026 a las 03:00 pm

La Ciudad de México ha confirmado que el trámite para obtener la licencia de conducir permanente se extiende durante todo el 2026.

Esta decisión de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) responde a la enorme demanda registrada en el último año y busca que más conductores aseguren este documento de vigencia indefinida.

Si ya has manejado anteriormente en la capital, tenemos buenas noticias: puedes obtenerla de forma ágil y sin realizar el examen teórico. Aquí te explicamos quiénes califican y cómo es el proceso paso a paso.

¿Quiénes exentan el examen de conducir?

No todos los aspirantes deben someterse a la evaluación de conocimientos. Según las reglas de la SEMOVI para 2026, están exentos:

  • Conductores con historial: Personas que ya han tenido una licencia Tipo A emitida por la CDMX en el pasado (incluso si ya está vencida).

  • Renovaciones: Quienes deseen cambiar su licencia actual de vigencia limitada por la versión permanente.

Importante: El examen teórico de 20 preguntas solo es obligatorio para quienes tramitan su licencia Tipo A por primera vez.

Requisitos indispensables para 2026

Antes de iniciar tu trámite, asegúrate de cumplir con estos criterios y tener tus documentos a la mano:

  1. Cuenta Llave CDMX: Es obligatoria para agendar citas y realizar el proceso digital.

  2. Identificación oficial: INE o pasaporte vigente.

  3. Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses, de la CDMX o el Estado de México.

  4. Historial limpio: No tener sentencias por delitos viales ni haber sido sancionado más de una vez en el programa "Conduce sin Alcohol" (Alcoholímetro).

  5. Datos biométricos: Si ya los tienes registrados, podrás realizar gran parte del trámite desde la App CDMX.

Paso a paso: Cómo tramitarla sin examen

  1. Genera tu línea de captura: Ingresa al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas y realiza el pago de derechos de $1,500 pesos.

  2. Agenda tu cita: Una vez reflejado el pago, entra a app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/ e inicia sesión con tu Llave CDMX.

  3. Selecciona el módulo: Elige el centro de servicio o módulo de tu preferencia.

  4. Presenta tu licencia anterior: Al llegar a tu cita, muestra tu licencia Tipo A previa; este es el documento que te libera legalmente del examen.

  5. Recibe tu credencial: Tras validar tus documentos y tomar tu fotografía, se te entregará la licencia permanente en ese mismo momento.

