Trump propone eliminar el impuesto sobre la renta: revisa aquí si la medida te favorece

El presidente Donald Trump impulsa una de las reformas más radicales en la historia económica de Estados Unidos (EEUU) al proponer la supresión de los gravámenes sobre el ingreso personal.

La iniciativa promete un alivio directo para las familias trabajadoras, pero enciende alarmas sobre la sostenibilidad de los programas sociales. Expertos y legisladores analizan si los aranceles a las importaciones pueden realmente sustituir la principal fuente de ingresos del Tesoro, según Mundo Now.

¿Cómo funcionaría la eliminación del impuesto?

La Casa Blanca busca enfocar este alivio fiscal en los ciudadanos que perciben ingresos menores a los 200.000 dólares anuales. El mandatario propone que los aranceles comerciales extranjeros financien el funcionamiento del Estado en lugar de los descuentos en los cheques de pago.

Sin embargo, la administración aún no presenta proyecciones fiscales detalladas ni un modelo que explique esta transición masiva. Muchos economistas consideran que la propuesta se mantiene en el terreno de las promesas políticas sin una estructura técnica sólida.

¿Son los aranceles suficientes para cubrir el gasto público?

Los datos actuales del Departamento del Tesoro muestran una brecha financiera difícil de ignorar para los analistas presupuestarios. Mientras el impuesto sobre la renta genera 2.66 billones de dólares, los aranceles apenas recaudaron 195 mil millones en el último periodo.

Incluso con la proyección de duplicar la recaudación por tarifas en 2026, la cifra representa solo una fracción del presupuesto nacional. Esta diferencia aritmética genera dudas sobre la viabilidad de la propuesta sin aumentar drásticamente el déficit del país.

El presidente reiteró su intención de reducir sustancialmente este cobro durante una sesión informativa reciente. Para los hogares latinos en Texas, California o Florida, esta medida significaría más dinero disponible para cubrir renta y alimentos cada mes.

"Incluso un pequeño alivio fiscal traduciría mayor estabilidad financiera", señala el reporte sobre el impacto en comunidades con alta población hispana.

¿Qué programas sociales corren riesgo ante este cambio?

La reducción masiva de ingresos federales podría afectar directamente a los subsidios de salud y la ayuda alimentaria que reciben miles de inmigrantes. Si el gobierno no encuentra una fuente sólida de reemplazo, los presupuestos para educación y asistencia energética sufrirían recortes severos.

Esta incertidumbre preocupa a las organizaciones civiles que defienden los derechos de las familias de bajos recursos en todo el país. El equilibrio entre el dinero extra en el bolsillo y la pérdida de servicios públicos constituye el núcleo del debate legislativo actual.

¿Cuál es el siguiente paso legal para esta propuesta?

Usted necesita saber que cualquier cambio en la estructura tributaria requiere el respaldo del Poder Legislativo y la revisión de la Corte Suprema. La resistencia bipartidista se mantiene firme, especialmente entre quienes prefieren usar los aranceles para reducir la deuda nacional.

Mientras no exista un plan viable y detallado, la eliminación de este impuesto permanece como una intención política en espera de debate. Se debe monitorear las próximas sesiones del Congreso para conocer cómo evoluciona este proyecto que afectará su economía personal.

