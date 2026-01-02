Cómo cotizar al Seguro Social en EEUU si trabajas por tu cuenta: estos son los detalles que debe conocer

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) el sistema para trabajadores independientes, freelancers, contratistas independientes o dueños de negocios, es distinto al de los empleados tradicionales, por lo que hay ciertas consideraciones a las que debe prestar atención si quiere estar protegido por el Seguro Social.

En su caso, el trabajador asume tanto la parte del empleado como la del empleador.

A continuación, toda la información necesaria que debes conocer para empezar a cotizar con la Administración del Seguro Social (SSA), aunque trabajes por tu cuenta.

Ahora, lo primero que debe saber es que para recibir una pensión en el futuro, debes acumular 40 créditos, aproximadamente 10 años de trabajo.

Impuesto sobre el trabajo por cuenta propia (SE Tax)

A diferencia de un empleado a quien se le retiene automáticamente el Seguro Social y Medicare, el independiente debe pagar el Self-Employment Tax (SE Tax).

Este impuesto es el que te otorga créditos para tu jubilación y beneficios de salud futuros.

Tasa Impositiva Total: 15.3%

+ 12.4% para el Seguro Social (pensiones, invalidez y sobrevivientes).

+ 2.9% para Medicare (seguro médico hospitalario).

Aunque el 15.3% parece una carga pesada, es la única forma en que un freelancer en EEUU construye su red de seguridad para la vejez.

Sin estos pagos, el trabajador queda fuera del sistema de pensiones federal y del Medicare al cumplir los 65 años.

Límites de ingresos para 2025:

Base imponible: solo pagas el 12.4% del Seguro Social sobre los primeros $176,100 de tus ingresos netos en 2025. Cualquier ingreso por encima de esa cifra solo paga el 2.9% de Medicare.

solo pagas el 12.4% del Seguro Social sobre los primeros $176,100 de tus ingresos netos en 2025. Cualquier ingreso por encima de esa cifra solo paga el 2.9% de Medicare. Mínimo para declarar: si ganaste $400 o más netos en el año, estás legalmente obligado a declarar y pagar este impuesto.

¿Cómo se cotiza?

En este caso, el trabajador no realiza un "pago voluntario" mensual como en otros países, sino un proceso integrado en la declaración de impuestos.

Pasos a seguir:

Calcular la ganancia neta: no pagas impuestos sobre el total que recibes, sino sobre tu ganancia después de gastos.

Es decir, la fórmula es: ingresos brutos - gastos de negocio (deducciones) = ganancia neta.

El Anexo SE (Formulario 1040): para calcular cuánto debes, se utiliza el Schedule SE.

Tenga en cuenta que, el IRS te permite calcular el impuesto sobre el 92.35% de tus ganancias netas (una pequeña ventaja contable).

Pagos Estimados Trimestrales: dado que no tienes retenciones mensuales, el IRS exige que pagues tus impuestos (incluyendo el de Seguro Social) en cuatro cuotas al año si esperas deber más de $1.000.

+ Fechas clave: abril 15, junio 15, septiembre 15 y enero 15 (del año siguiente).

Ventajas fiscales para trabajadores independientes

Deducción del 50%: el IRS te permite deducir la mitad de lo que pagaste de SE Tax de tu ingreso bruto total. Esto reconoce que tú estás pagando la "parte del empleador" que normalmente sería un gasto para una empresa.

Deducción por Seguro Médico: los independientes a menudo pueden deducir el 100% de sus primas de seguro médico para ellos y su familia.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube