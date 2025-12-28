Nuevas leyes que regirán en Nueva York a partir de 2026: todo lo que deben saber los residentes

Suscríbete a nuestros canales

Las reglas con el núcleo de una sociedad funcional y en Estados Unidos (EEUU) año tras años realizan reformas, derogan o apruebas nuevas leyes, a principios de año, para mantener el orden y mejorar la calidad de vida de sus residentes, entérese cuáles entrarán en vigor en Nueva York.

Para este estado se establecerán nuevas normas que impactarán en diferentes aspectos de sus vidas, desde lo laboral, pasando por lo económico, la vivienda, el medio ambiente, la salud, seguridad y transparencia.

A continuación, la lista de las leyes que entrarán en vigor en 2026.

Normativas con impacto en los sectores de la economía y trabajo

El cambio más notable para millones de neoyorquinos es el ajuste salarial y nuevas protecciones laborales:

Aumento del Salario Mínimo (1 de enero):

+ NYC, Long Island y Westchester: el salario sube a $17.00 por hora (frente a los $16.50 de 2025).

+ Resto del estado: aumentará a $16.00 por hora.

Pagos a trabajadores de entrega (26 de enero): las plataformas de entrega (delivery) estarán obligadas por ley a pagar a sus trabajadores contratados a más tardar 7 días calendario después de que finalice el periodo de pago.

Se establecen nuevos requisitos de seguridad para las bicicletas eléctricas utilizadas por trabajadores de plataformas de envío.

Leyes en materia de transparencia y Vivienda

Nueva York busca combatir a los "dueños fantasmas" y la discriminación en el mercado inmobiliario:

Ley de Transparencia de LLC (1 de enero): las Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC) nuevas tendrán 30 días para revelar quiénes son sus propietarios reales (beneficiarios finales).

Las LLC ya existentes tienen hasta finales de 2026 para cumplir.

Esto busca evitar que dueños de edificios oculten su identidad tras empresas fachada.

La ley requiere que las LLC revelen el nombre legal, fecha de nacimiento y dirección de los beneficiarios. Si una empresa no cumple para el 31 de diciembre de 2026, enfrentará multas diarias y aparecerá como "delincuente" en los registros públicos, lo que les impedirá hacer negocios legales fácilmente.

Protección contra discriminación en tasaciones: entra en vigor una ley que prohíbe explícitamente la discriminación racial o demográfica en las valoraciones de viviendas.

Los tasadores que infravaloren propiedades basándose en la raza del dueño o el vecindario enfrentarán sanciones más severas.

Cambios para el medio ambiente y clima

Prohibición de combustibles fósiles en construcciones nuevas: a partir de 2026, los edificios nuevos de menos de siete pisos (con algunas excepciones para hospitales e industrias) no podrán instalar equipos de calefacción o cocina que funcionen con gas o combustibles fósiles, promoviendo sistemas totalmente eléctricos.

Sin embargo, no afecta a quienes ya tienen estufas de gas en sus casas actuales.

Reducción de plásticos en hoteles: se extiende la prohibición de botellas pequeñas de plástico para artículos de aseo (champú, loción) en hoteles, como parte de un plan estatal para reducir residuos contaminantes.

Salud y Seguridad

Protección "SAFE for Kids": en 2026 comenzará la aplicación estricta de esta ley que prohíbe a las redes sociales usar algoritmos "adictivos" en las cuentas de menores de edad sin consentimiento parental.

Además de prohibir los algoritmos adictivos, la ley también restringe que las plataformas envíen notificaciones a menores entre las 12:00 a.m. y las 6:00 a.m. sin el permiso de los padres, para proteger el sueño de los jóvenes.

Atención prenatal ampliada: se consolidan los beneficios de hasta 20 horas de licencia por enfermedad pagada adicionales específicamente para citas de cuidado prenatal.

Seguridad en rascacielos: nuevas normativas obligarán a los edificios de gran altura a mejorar sus protocolos y equipamiento para la evacuación de personas con discapacidades durante emergencias.

